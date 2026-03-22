Ziguinchor : un jeune conducteur de taxi-moto poignardé à mort dans une affaire présumée de règlement de comptes

La ville de Ziguinchor a de nouveau été secouée par un drame dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars 2026. Un jeune conducteur de taxi-moto a été mortellement poignardé par un individu non identifié.

La victime, identifiée sous les initiales A.B., âgée d’environ 23 ans et domiciliée à Kandialang, a été attaquée dans le quartier Santhiaba, non loin d’un supermarché.

Selon une source proche de l’enquête, il pourrait s’agir d’un règlement de comptes entre groupes de jeunes impliqués dans des activités illicites au sein de la commune.

Toutefois, cette piste reste à confirmer par les autorités compétentes.

Les éléments de la police sont actuellement mobilisés pour retrouver le présumé auteur des faits, dont l’arrestation serait imminente, d’après les premières informations.

Au moment de la rédaction de cet article, le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.

Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame, qui suscite une vive émotion au sein de la population ziguinchoroise.





























GMS