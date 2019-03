​26 nouveaux promus au grade de ceinture noire en Vovinam Viet Vo Dao (VVVD).

La salle de combat de l’INSEPS (Institut d’Education Physique et Sportive) a accueilli ce samedi 16 mars

2019, la cérémonie de passage des grades de ceinture noire, organisée par le Comité National de

Promotion du Vovinam Viet Vo Dao. Le paysage des gradés de l’art martial d’origine vietnamienne et

spécialiste des ciseaux aériens s’est enrichi de seize 1er Dang, neuf 2e Dang et un 3e Dang.

Maitre Abdoulaye SENE, précurseur de l’art martial vietnamien au Sénégal, Ceinture rouge 2e degré

(équivalent du 7e Dang) est revenu sur le style purement vietnamien. Il a encouragé la vulgarisation du

VVVD, notamment dans les écoles et universités, pour tous les âges avec des séances d’initiation pour les

tout-petits, le renforcement physique, le développement des réflexes et la compétition pour les adultes,

le travail de la souplesse et l’énergie pour le 3e âge. Il s’est réjoui des perspectives, avec un potentiel

fondé sur le palmarès à ce jour du Vovinam sénégalais lors des compétitions nationales, continentales et

mondiales. “Nos participations régulières aux mondiaux le prouvent ainsi que les résultats obtenus. Nos

lions récoltent au minimum 4 médailles d’or lors de chaque participation” dit-il. Il a plaidé pour un résultat

exceptionnel lors des championnats de 2022 en vue, pour l’Afrique et pour le monde.

L’ainé Gorgui Salla Sarr, un des précurseurs du VVVD a précisé que c’est en 1985 que l’art a été introduit

au Senegal par Maitre Abdoulaye Sène dont il a salué la progression dans la voie depuis cette date. De la

ceinture noire il est passe au 7e Dang. Le VVVD est représenté aujourd’hui dans presque toutes les régions

du Senegal avec une trentaine de salles.

Pour le Président du CNP, le Docteur Seydina Diouf ceinture rouge 1er Degré (équivalent du 5ième Dang),

l’art martial, créé en 1930 après avoir été codifié par le Maitre Nguyen Luoc, est un art complet combinant

tous les aspects des arts martiaux. Il comprend des techniques de projection, de percussion et des

techniques de clés et de dégagement. Il prend en compte tous les aspects de l’être et est empreint de

philosophie dont le but est la formation de l’Homme vrai. Maitre Diouf a salué le déroulement du

deuxième passage de grades organisé au plan national par des sénégalais et pour des sénégalais.

Auparavant ces cérémonies étaient organisées par des experts étrangers. Le Vovinam sénégalais a donc

atteint une certaine maturité tant sur les plans organisationnels que techniques. Pour le docteur Diouf,

orthopédiste de spécialisation et expert en Vovinam Viet Vo Dao, ces motifs de satisfaction

n’empêcheront pas de progresser et d’être beaucoup plus exigeants vis-à-vis des pratiquants. Les

prochaines échéances permettront d’évaluer le travail effectué quand la valeur de nos athlètes

s’exprimera lors des compétitions internationales.

Le Comité National de Promotion du Vovinam Viet Vo Dao

vovinam.vietvodao.sn@gmail.com