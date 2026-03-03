2 milliards F CFA en billets noirs saisis à Rufisque : Cinq trafiquants, dont un homme âgé, arrêtés par la BR de Keur Massar

Un important coup de filet a été réalisé par la brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière. Cinq individus, dont un septuagénaire, ont été interpellés à Rufisque dans une affaire portant sur des billets noirs d’une contre-valeur estimée à deux milliards de francs CFA.

Selon les informations communiquées à Seneweb par le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques, l’opération menée le 2 mars 2026 fait suite à l’exploitation d’un renseignement précis.

Les enquêteurs ont ainsi pu établir l’implication d’un homme âgé de plus de 70 ans, présenté comme membre actif du réseau, qui projetait de procéder au lavage de billets noirs acheminés au Sénégal par voie maritime depuis la Gambie.

Les investigations ont conduit les gendarmes à un immeuble en chantier situé à la cité TAco, à Rufisque. C’est sur les lieux que le septuagénaire a été interpellé en flagrant délit en compagnie de trois de ses complices.

Ils ont été conduits à la brigade pour les besoins de l’enquête. Les éléments saisis comprennent une importante quantité de billets noirs dont la valeur faciale est estimée à deux milliards de francs CFA.

Les suspects devront répondre des faits liés à la détention et à la tentative de blanchiment de billets noirs, une pratique relevant de l’escroquerie et de la criminalité financière. Le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a été informé des faits.





















































