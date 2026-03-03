Affaire du présumé scandale financier à la Mairie de Ziguinchor : de grosses pointures convoquées par le cabinet d’instruction

Le cabinet d’instruction de Ziguinchor a convoqué quatre gros calibres dans l’affaire dite du présumé scandale financier soulevée l’année dernière par un ex-agent de la mairie Amadou Tom Mbodji. Il s’agit du maire Djibril Sonko, de l’ancien payeur, ainsi que de l’actuel payeur et du surveillant comptable, selon des informations reçues de sources proches de cette affaire.

Ces derniers ont été convoqués ce lundi 2 mars par le cabinet d’instruction, dans le cadre affaire de présumé scandale financier, et que leur audition a été renvoyée, rapportent nos sources. Cependant, les raisons du renvoi de leur inculpation n’ont pas été divulguées par nos informateurs. Mais, les informations font état d’une convocation à nouveau pour le jeudi 05 mars 2026.

Nos sources indiquent que ce présumé détournement porte sur plus de 30 millions, plus que le montant de 27 millions évoqué en 2025 par Tom Mbodji.

Des risques d’inculpations pèsent sur ces quatre individus clés dans cette affaire de présumé scandale financier à la mairie de Ziguinchor, ont renseigné nos sources qui n’ont pas écarté un possible mandat de dépôt.



















































