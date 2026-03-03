Benjamin Netanyahu assure que le conflit contre l'Iran ne sera pas une "guerre sans fin"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré lundi que l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ne se transformerait pas en "guerre sans fin" dans une interview à la chaîne américaine Fox News. "Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin", a-t-il insisté, assurant qu'il s'agirait au contraire d'une "action rapide et décisive". "Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années", a-t-il aussi affirmé.



L'objectif sera de "créer les conditions nécessaires pour que le peuple iranien puisse prendre son destin en main et former son propre gouvernement démocratiquement élu, qui fera de l'Iran un pays différent", a-t-il poursuivi.