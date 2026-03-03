Procès pour licenciement abusif: L’ISEG et Aïssatou Seydi renvoyés dos à dos

Le tribunal du travail hors classe de Dakar, statuant en matière sociale, a rendu sa décision, le mercredi 25 février 2026, dans le dossier de licenciement abusif opposant l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion (ISEG) à Aïssatou Seydi, son ancienne directrice générale.



Dans sa requête, Mme Seydi explique avoir reçu la note de service n°003.6/PR/11 du président de l’ISEG lui notifiant la fin de ses fonctions de directrice dudit institut, le 27 janvier 2020. La concluante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc abusif. Un argument réfuté par l’ISEG, qui évoque un abandon de poste.



Dans son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal a d’abord rejeté l’exception de non-communication de pièces soulevée au cours de la procédure, avant de déclarer l’action recevable.



Sur le fond, la juridiction a dit qu’Aïssatou Seydi et l’ISEG étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), soumis au délai de préavis réglementaire, depuis le 1er janvier 2013. Le juge a également estimé qu’il n’y avait pas eu de modification substantielle du contrat liant les parties.



En conséquence, le tribunal a débouté Aïssatou Seydi du surplus de ses demandes. De son côté, l’ISEG a également été débouté de sa demande reconventionnelle.





Une autre affaire en cours…



Le 15 janvier 2026, un autre contentieux opposant le président de l’ISEG, Mamadou Diop, à son ex-épouse Aïssatou Seydi et à Mamadou Bâ a été évoqué au Tribunal correctionnel de Dakar. Toutefois, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2026 à la demande de la partie civile. Cette procédure concerne l’immeuble situé à la Sicap Sacré-Cœur, au n° 9023, d’où la partie civile, Mamadou Diop, a été expulsée en juillet 2025. Les prévenus, Aïssatou Seydi et Mamadou Bâ, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, ainsi que faux et usage de faux en écritures publiques authentiques.























































seneweb

