À quel Ousmane Sonko se fier ? (OUMAR SOW, PROCHE DE L'EX PREMIER MINISTRE AMADOU BA)

L'homme qui nous parlait avec une fougue indescriptible de criminalisation de l'homosexualité est aujourd'hui passé à la tolérance. Ses mots "on a toujours géré et on va continuer de gérer" sont une honte pour ce Sénégal attaché aux valeurs. Hélas, Mélenchon est visiblement venu tout mélanger dans la tête du Pastefien en chef. Et il nous dévoile officiellement la face cachée du fameux projet, qui nous réserve encore beaucoup de surprises.

Le panafricanisme ne se décrète pas ; l'habit ne fait pas le moine.