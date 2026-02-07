AFFAIRE HOMOSEXUALITÉ : COMMENT LE CHANTEUR DJIBY DRAMÉ EST TOMBÉ

Après l'animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé a été arrêté par la Brigade de recherches de la Compagnie de Keur Massar.

Tout a commencé lorsque les enquêteurs ont démantelé un réseau de présumés homosexuels. Après son arrestation, Mamadou Gningue a cité l'artiste Djiby Dramé comme étant son amant.

L'exploitation du téléphone du célèbre musicien montre qu'il vit en couple avec un banquier du nom de Doudou Lamine DIENG. Ce dernier avait auparavant dénoncé Pape Cheikh Diallo.







Douze arrestations

Au total, 12 présumés homosexuels ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, acte contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui.













































seneweb