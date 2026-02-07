Affaire présumée d'homosexualité : L’artiste Djiby Dramé également aux arrêts

Parmi les douze personnes interpellées dans le cadre d'une affaire présumée d'homosexualité, figure l’artiste-chanteur Djiby Dramé. Selon les informations recueillies par Seneweb, il serait en garde à vue depuis hier vendredi.
L'annonce de cette arrestation intervient dans la foulée de celle de l'animateur Pape Cheikh Diallo, au sein de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.
