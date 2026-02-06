Pape Cheikh Diallo arrêté dans le cadre du démantèlement d'un réseau d'homosexuels présumés

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a arrêté, hier vendredi, Pape Cheikh Diallo, présentateur de l'émission Quartier Général, selon les informations exclusives de Seneweb.

L'animateur de la TFM serait impliqué dans un vaste réseau de présumés homosexuels. De son vrai nom Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo, âgé de 44 ans, l'animateur a été dénoncé par le banquier Doudou Lamine Dieng après l'arrestation de ce dernier. Celui-ci a confié aux enquêteurs qu'il vivait en couple avec l'animateur incriminé. Lors de son interrogatoire, Pape Cheikh Diallo aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Douze arrestations, dont sept porteurs du VIH Au total, les gendarmes de la BR de Keur Massar ont arrêté douze individus dont sept seraient porteurs du VIH/Sida, selon des sources de Seneweb.

L’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui.

Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé des faits. L'enquête se poursuit. La Légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du Colonel Malick Faye, se dit plus que jamais déterminée à lutter contre la délinquance urbaine et la criminalité sous toutes ses formes.