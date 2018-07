AFRiQUE DE L'OUEST / Pourquoi Air sahel reste clouée sur le tarmac

Alors que la force conjointe G5 Sahel est toujours au point mort, de nombreux projets parallèles visant à encourager le développement de cette région n'avancent pas davantage. Parmi eux, la compagnie aérienne déjà dénommée Air Sahel, qui permettrait de fluidifier les flux et les échanges entre les cinq Etats membres de cette organisation (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad). A l'instar d'Air Cemac, projet de compagnie entre pays membres de cette zone économique en Afrique centrale, ce projet rencontre de vrais blocages politiques. Il était pourtant techniquement très avancé. C'est en substance ce que nous apprend nos confrères de la Lettre du Continent.



En janvier dernier, un rapport com- mandé par le secrétariat permanent et piloté par Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, DG de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) de Mauritanie, a été remis aux ministres des transports des pays concernés. Selon nos sources, cette étude, rédigée par des experts en aéronautique et élaborée avec les Autorités africaines et malgache de l'aviation civile (AAMAC), a proposé plu- sieurs options dont deux se dégagent nettement. La première vise la création d'une compagnie ad hoc commune aux cinq pays et appuyée par un opérateur technique stratégique du type Turkish Airlines ou Ethiopian Airlines. La seconde option serait une mutualisation des flottes nationales en renforçant les liaisons intra-sahéliennes, à l'exemple de ce que réalise Mauritania Airlines. La compagnie nationale mauritanienne relie toutes les capitales du G5 Sahel sur Boeing 737.



Outre des moyens financiers qui font actuellement défaut, ce chantier se heurte toutefois, comme souvent en pareil cas, à la défiance des chefs d'Etat. Ces der- niers préfèrent, à l'instar de Roch Marc Christian Kaboré, jouer la carte nationale, la priorité étant pour ce dernier de sauve- garder d'abord les intérêts d'Air Burkina.