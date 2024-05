AIBD : CHEIKH BAMBA DIÈYE COMPTE « TRADUIRE EN ACTE CONCRET » LA VISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

La cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant, Abdoulaye Dièye, et le Directeur général entrant, Cheikh Bamba Dièye, s’est tenue ce vendredi 10 mai 2024 à la Direction générale de AIBD SA, à Diass, dans une cordiale atmosphère empreinte de solennité. Le nouveau Directeur Général de AIBD SA, qui « prend très à cœur » cette lourde et exaltante mission. Il a exhorté tout le personnel au travail et à être des serviteurs du peuple sénégalais, car selon lui, le « développement du Sénégal ne peut être qu’une œuvre collective ».



Cheikh Bamba Dièye dit mesurer l’immensité de cette tâche que lui a confiée le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il n’a pas manqué de mentionner, dans ses remerciements, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye.



« Je fais partie des gens qui pensent que le développement du Sénégal doit passer par le fait que chaque citoyen soit conscient que c’est dans la mesure de ses actions que nous allons mesurer le développement de notre pays. Nous pouvons avoir le meilleur Président, le meilleur Premier ministre si nous citoyens de ce pays nous ne sommes pas déterminés et acteur du changement que nous voulons, il n’y a aucune chance que nous réalisons ce développement », a-t-il soutenu.



Cheikh Bamba Dièye se dit persuadé que chacune de ses « travailleurs d’AIBD aura à cœur d’être un porteur de ce changement dans la dynamique en intégrant l’esprit et la lettre de la nouvelle vision de la gouvernance publique que le président de la République tante chaque jour et chaque instant d’insuffler dans notre pays ».



«Nous allons ensemble travailler pour avoir une situation des références qui doit nous permettre chacun de comprendre quel est l’état réel de AIBD SA à tous les niveaux institutionnel, financières, ressources humaines, nous allons faire ensemble, froidement avec beaucoup de sérieux, sans arrière-pensée si ce n’est le besoin de rendre cet outil extrêmement performant. Et sur la base de la situation de référence, ensemble encore une fois, nous allons booster ce secteur, et faire en sort que le projet AIBD SA la vision qu’a le président de la République, nous puissions le traduire en acte concret ».



Avant de passer le flambeau à son successeur, le directeur sortant a salué les performances de l’aviation du Sénégal. « L’AIBD SA a été une expérience plus enrichissante, stimulante et plaine de défis. En effet la mise-en exploitation de l’homologation de l’aéroport de Saint-Louis, la certification de l’aéroport de Cap-Skiring sont des performances qui ont permis au Sénégal d’obtenir une note de 86% du taux de conformité contre 46% en 2019, soit un bon remarquable de 40%. Ce résultat honorable place notre pays dans le peloton de tête des pays africains dans les 10 prochaines années, dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile », a déclaré Abdoulaye Dièye.











































































