ASSEMBLÉE-QUESTIONS D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT-OUSMANE SONKO : « NOUS NE RENONCERONS JAMAIS AU COMBAT POUR LE CHANGEMENT»

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 25 Février 2026 à 12:40 modifié le Mercredi 25 Février 2026 - 18:42

«Ni les résistances, ni les tentatives de sabotage ne pourront entamer la détermination du gouvernement à conduire le changement structurel promis aux Sénégalais». S’il y a quelque chose à retenir du face-à-face d’hier entre le Premier Ministre Ousmane Sonko et les députés, c’est cette phrase qui sonne comme un engagement renouvelé à réaliser, contre vents et marées, les ruptures qui vont de pair avec le Projet.


« Les résistances ne posent pas problème pour nous […] Nous ne démissionnerons jamais », a déclaré, hier, face aux députés réunis en session plénière pour poser des questions d’actualité au gouvernement, Ousmane Sonko. Le Premier Ministre a tenu à préciser qu’il ne parlait pas de ses propres fonctions mais de la politique menée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement. Il affirme s’être battu pour cette orientation pendant cinq ans. « Toute volonté de changement d’un ordre établi se heurte à des obstacles », a dit Ousmane Sonko en dénonçant « les reniements, les intrigues, les luttes de pouvoir et les infiltrations ». « C’est ce que nous vivons tous les jours », a ajouté M. Sonko, invitant les Sénégalais « à une mobilisation collective autour des exigences nouvelles de gouvernance des autorités actuelle du pays ». Le Premier Ministre a évoqué des critiques dont il dit faire l’objet et a ajouté « n’avoir jamais aimé les flatteries, ni le culte de la personnalité ». Il affirme « exercer avec humilité ses fonctions, dans la limite de ses prérogatives constitutionnelles ». M. Sonko dit « reconnaître les sacrifices faits par des millions de Sénégalais qui s’attendent à ce que les autorités actuelles du pays s’attachent à la vérité, à la droiture et au don de soi pour la patrie ».

Le PM annonce qu’il va porter un projet de loi sur l’homosexualité

Le Premier Ministre a aussi annoncé qu’il va porter un projet de loi sur l’homosexualité. Ousmane Sonko a dit avoir saisi le président de l’Assemblée nationale dans ce sens. « C’est le premier projet de loi que je porte moi-même », a-t-il déclaré. PROS répondait à une interpellation du député de l’opposition Abdou Mbow, lui rappelant la promesse de Pastef de criminaliser l’homosexualité. Pour rappel, Deux dossiers judiciaires sont en cours concernant des personnes poursuivies pour actes contre nature, transmission volontaire du VIH Sida, blanchiment de capitaux, entre autres, ravivant le débat sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Le gouvernement a adopté, mercredi dernier en Conseil des ministres, un projet de loi portant modification du code pénal, visant notamment à préciser la définition des actes contre-nature et à corser les peines et l’intégration de l’apologie et le financement de ces types d’actes dans les sanctions. « Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a précisé : « Ce projet de loi qui sera examiné par l’Assemblée nationale porte sur la modification de l’article 319 avec précision de la définition des actes contre nature, durcissement des peines et intégration de l’apologie et le financement de ces types d’actes dans les sanctions. Lors de son intervention devant les députés, Ousmane Sonko s’est également insurgé contre la divulgation du secret médical des personnes poursuivies dans l’affaire d’homosexualité et de transmission du VIH.

Vers l’installation d’un Commissariat à l’UCAD

Au lendemain des heurts qui ont secoué l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Premier Ministre a dévoilé un plan d’action musclé. Entre renforcement de la présence policière et réorganisation structurelle, le chef du Gouvernement entend mettre fin à l’instabilité chronique du campus. Ousmane Sonko a annoncé avoir instruit le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, de mener une étude sur l’implantation d’un commissariat de police au cœur même de l’espace universitaire. Pour le Premier Ministre, cette mesure se justifie par la nature même du campus social, qu’il considère comme « un quartier comme tous les quartiers ». Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est la question de la surpopulation qui est dans le viseur du gouvernement. Ousmane Sonko a jeté un pavé dans la mare en évoquant une possible restructuration de l’espace : « Nous envisageons de délocaliser l’université ou une partie ». Cette transformation s’accompagne d’une réflexion stratégique menée conjointement par les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur. Le Gouvernement planche sur des « modèles qui feront que l’Université soit performante ». Conscient de l’ampleur de la tâche et des résistances potentielles, le Premier Ministre en appelle à la résilience, soulignant que « la gouvernance n’est pas un long fleuve tranquille ». En liant la sécurité à une réforme structurelle profonde, l’Exécutif veut répondre, selon lui, durablement à la crise du système universitaire sénégalais.

«La SONACOS a déjà collecté 190 000 tonnes de graines d’arachide»

Parlant de la présente campagne agricole, le Premier Ministre a révélé que « la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a déjà collecté 190 000 tonnes de graines d’arachide au cours de la campagne agricole en cours », en précisant que « c’est un record ». « En 2021, la SONACOS avait collecté 67 000 tonnes, puis 129 000 tonnes en 2022, ensuite 22 000 tonnes en 2023. En 2024, la SONACOS avait collecté 12 000 tonnes, puis 155 000 tonnes en 2025 », a indiqué Sonko. D’après lui, « la quantité de graines d’arachide collectées par l’entreprise agroindustrielle dépasse de loin celles des cinq précédentes années », soulignant que « la SONACOS n’a pas encore bouclé sa collecte dans certaines régions du pays ». Ousmane Sonko dit être au courant des « complaintes » des producteurs d’arachide des régions du sud du pays. Il annonce que « des agents de la SONACOS se rendront dans cette partie du Sénégal, dans les départements de Vélingara et Bignona notamment, dans les deux prochains mois, pour collecter des graines d’arachide auprès des paysans ». « Ce ne fut pas facile, mais nous sommes en train de faire des efforts extraordinaires », a-t-il assuré en parlant de la politique agricole du gouvernement, de la filière arachide surtout. Selon lui, « le gouvernement cherche à redynamiser la filière arachide ».

«L’État va construire une usine de trituration de graines d’arachide à Médina Yoro Foula»
D’ailleurs, Ousmane Sonko a annoncé la construction prochaine d’une usine de trituration de graines d’arachide à Médina Yoro Foula, dans la région de Kolda. « On va y construire une usine pour triturer des graines d’arachide. Médina Yoro Foula est devenu un très grand bastion [de la culture d’arachide]. Les gens ne s’en rendent pas compte mais le bassin arachidier est en train de se déplacer ». « On a fait des efforts pour faire face aux difficultés de financement. Avec la BOAD (Banque ouest-africaine de développement), nous avons mobilisé 50 milliards de francs CFA supplémentaires. Nous avons payé 29 milliards aux opérateurs et 22,9 milliards à la SONACOS. Il faut replacer la SONACOS au cœur de la politique agricole du Sénégal. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train de réhabiliter les usines. En moins d’un an, les usines de Louga, de Ziguinchor et de Kaolack ont toutes repris leurs activités après deux ans de fermeture, a déclaré M. Sonko. En effet, le gouvernement va dérouler « une nouvelle politique agricole », a-t-il dit. Et d’ajouter : « Nous avons décidé d’impulser la nouvelle politique agricole. J’ai réuni les ministres de l’Agriculture, du Commerce, des Finances et de l’Économie pour discuter des questions de financement, des subventions et du foncier (les terres) ».

«Nous allons reprendre en main notre phosphate»

Le Sénégal va reprendre en main la gestion de son phosphate en mettant sur pied une industrie pouvant lui permettre de produire de l’engrais pour le marché national et régional, a promis le Premier Ministre. « On va reprendre en main notre phosphate et notre industrie phosphatière. Le Sénégal a été grugé [dans ce domaine]. On a perdu plus de 700 milliards de F CFA à cause d’une privatisation mal faite. Nous allons fabriquer de l’engrais ici. Nous irons ensuite à la conquête du marché régional », a martelé Ousmane Sonko. Selon lui, « le gouvernement va mener des réformes en vue d’une bonne valorisation des ressources extractives par la transformation ». « C’est différent de ce qui a été fait jusque-là, l’acide phosphorique exploité au Sénégal étant destiné principalement à l’exportation alors que les paysans sénégalais peinent à s’approvisionner en engrais », a affirmé M. Sonko. D’après le Premier Ministre, « les quantités d’engrais utilisées par les paysans sénégalais pour fertiliser les sols ne permettent pas d’augmenter les rendements agricoles ». « La quantité d’engrais utilisée à l’hectare au Sénégal est nettement inférieure à la moyenne mondiale », a-t-il relevé. Et de s’interroger : « Comment voulez-vous que nous ayons les rendements qu’il faut [dans ces conditions-là ?] ». Selon lui, « la même approche sera choisie pour faire revenir le projet gazier Yaakaar Téranga dans le giron sénégalais. « Nous avons les bases nécessaires pour le faire, parce que cela nous appartient », a-t-il soutenu. « Je vais tenir un point de presse dans les prochains jours pour dire ce que nous avons fait au cours de ces deux dernières années dans la renégociation des contrats », a annoncé Ousmane Sonko.

