Abdoulaye, fils aîné d'Idrissa Seck, arrêté pour trafic international de drogue

C’est un séisme pour Idrissa Seck et sa famille. Son fils, Abdoulaye Seck, a été arrêté pour trafic international de drogue, a appris E-Media.

En effet, il fait partie de la bande qui a été interpellé par l’Ocrtis avec 18kg de cocaïne. Ce, après une opération rondement menée par les limiers de Dakar, Kaolack et Mbour. Dans cette moisson figurent aussi des titres de propriété foncière et des armes.



Pour rappel, lors de la dernière présidentielle, ce fils ainé d'Idrissa Seck mouillait le maillot pour son pater. On a vu Abdoulaye Seck qui montait au créneau tambour battant durant toute la campagne électorale. Il demandait d'ailleurs, à haute et intelligible voix, au commun des Sénégalais de donner une chance à son papa pour le scrutin de 2024.