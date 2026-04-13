Accident mortel impliquant un car "Ndiaga Ndiaye" et une moto- Un policier décédé, son collègue blessé !

Dakarposte a appris qu'un policier, conduisant une moto, percuté par un car appelé "Ndiaga Ndiaye", a perdu la vie; tandis que son collègue a été blessé.



Il nous revient que la collision mortelle a eu lieu ce lundi matin sur l'autoroute à hauteur de l'école Mariama Niass.



Aux dernières nouvelles, les deux limiers, à bord de la moto, victimes de l'accident, servent au commissariat central de Dakar.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à la famille biologique du policier décédé mais aussi et surtout à la Police Nationale suite à la perte tragique de l'un des siens.

























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