Accident sur Ila Touba : un directeur d’école et son adjointe tués

Un grave accident de la circulation survenu dans la nuit du 24 au 25 mai, entre minuit et une heure du matin, a coûté la vie à deux membres éminents de l’éducation nationale sur l’autoroute à péage Ila Touba, sur l’axe Bambey-Diourbel.



Selon les premières informations, le véhicule transportant les victimes a violemment percuté un camion en panne, abandonné sur la chaussée sans signalisation visible. Le choc a été fatal pour Moustapha Dieng, directeur de l’école Massourang Sourang de Diourbel, et son adjointe Anne Siga Diouf, tous deux décédés sur le coup.



Deux autres passagers, également enseignants, ont été grièvement blessés. Il s’agit de Mbaye Faye, chargé des carrières à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Diourbel, et de Mbissane Diouf, directeur de l’école Ély Manél Fall. Ils ont été évacués en urgence vers l’hôpital régional de Diourbel où ils reçoivent actuellement des soins intensifs.



Face à ce drame, les autorités académiques et administratives se sont rapidement mobilisées pour accompagner les blessés et soutenir les familles touchées.



Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé sa « profonde tristesse » et adressé ses « sincères condoléances » aux familles endeuillées, à la communauté éducative et aux proches des victimes. Il a également formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant que son ministère mettra tout en œuvre pour leur venir en aide.







Enfin, le ministre a rappelé avec insistance l’importance du respect du code de la route et de la vigilance au volant, appelant tous les usagers à adopter une conduite responsable pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.















































walf