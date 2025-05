En Guinée-Bissau, Bassirou Diomaye Faye décoré de la Médaille Amílcar Cabral, plus haute distinction du pays

Actuellement en Guinée-Bissau, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses remerciements à son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Ce dernier l’a en effet gratifié d’une distinction hautement estimée dans le pays : la médaille Amílcar Cabral.



« A mon frère, Président Embalo, j’exprime ma profonde gratitude pour m’avoir décoré de la Médaille Amílcar Cabral, plus haute distinction du pays. Je réaffirme mon attachement aux relations historiques d’amitié et de fraternité qui unissent le Sénégal et la Guinée-Bissau », affirme le Président Bassirou Diomaye Faye.









































Le Soleil