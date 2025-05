Russie : les activités de plusieurs aéroports perturbées en raison de raids de drones ukrainiens

En raison d'attaques de drones ukrainiens, plusieurs aéroports russes ont suspendu leurs activités dans la nuit de mardi à mercredi.



Dans les aéroports de Nijni Novgorod, Saratov, Tambov et Kalouga, les arrivées et les départs d'avions civils ont été limités, selon l'Agence fédérale russe du transport aérien.



"Afin d'assurer la sécurité des vols d'avions civils, des restrictions temporaires sur leur entrée et leur sortie ont également été introduites", a déclaré le porte-parole de l'agence, Artyom Korenyako, sur le réseau social Telegram.

Les autorités russes ont également fermé les aéroports de Moscou à deux reprises, vendredi et dimanche.





Le ministère russe de la Défense a affirmé que 99 drones ukrainiens avaient été interceptés et neutralisés au-dessus de sept régions russes entre lundi soir et mardi matin.



Plus de 300 vols affectés depuis la fin du mois d'avril



Depuis la fin du mois d'avril, Kyiv a intensifié ses attaques de drones contre la Russie, lançant des centaines de drones sur Moscou et perturbant l'espace aérien au-dessus de la capitale russe.

À l'approche du défilé moscovite du jour de la Victoire, les drones ukrainiens ont provoqué des perturbations massives dans les aéroports moscovites pendant plusieurs jours d'affilée. Au moins 60 000 personnes ont vu leur voyage retardé ou annulé, et plus de 300 vols ont été affectés.





Les invités de haut niveau du président russe Vladimir Poutine ont fait partie des personnes touchées par les perturbations.



L'avion transportant son homologue serbe Aleksandar Vučić aurait été contraint de se dérouter vers la capitale azerbaïdjanaise de Bakou en raison des menaces dans l'espace aérien russe.