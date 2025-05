Royaume-Uni : le sacre de Liverpool entaché par une attaque à la voiture-bélier

Alors que le défilé s'achevait, une camionnette a tourné dans une rue bouclée, juste à côté de l'itinéraire du défilé, et a foncé dans la foule de supporters enveloppés dans leurs écharpes rouges de Liverpool, leurs maillots et autres souvenirs.



Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre la camionnette percutant un homme, le projetant en l'air, avant de se diriger vers une foule plus importante. La police fait état de 47 personnes blessées, dont quatre dans un état grave.



« C'était extrêmement rapide », a déclaré Harry Rashid, qui se trouvait avec sa femme et ses deux jeunes filles lorsque la camionnette est passée à côté d'eux.



La police a rapidement identifié le suspect comme étant un homme blanc de 53 ans, originaire de la région.