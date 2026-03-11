Actes contre nature et de transmission Vih Sida : Ouzin Keïta et sa bande envoyés en prison

Après deux retours de parquet, Ouzin Keïta et Cie ont été édifiés sur leur sort, ce mercredi 11 mars. A la suite du règlement du ministère public pour ouvrir d’une information judiciaire, leur dossier est confié au juge du 1er cabinet d’instruction du tribunal de Dakar.

Le parquet dans son réquisitoire introductif a visé les délits d’association de malfaiteurs, acte contre nature, proxénétisme, escroquerie, chantage, extorsion de fonds et de transmission volontaire du Vih Sida et usage de drogue. Le maître des poursuites a requis le mandat de dépôt contre tous.

Procédant à leur inculpation, le doyen des juges d’instruction a suivi le réquisitoire du procureur. Ouzin Keïta et sa bande sont ainsi envoyés en prison.





















































seneweb