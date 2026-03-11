"Azoura" finalement interné au centre psychiatrique de Thiaroye

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que le sieur Assane Guèye dit "Azoura" est finalement interné au centre psychiatrique sis à Thiaroye.



Il nous revient que c'est sur décision du président du Tribunal de grande instance (TGI), saisi à cet effet par le procureur de la République.





Pour rappel, Assane Guèye, plus connu sous le nom d’Azoura Fall, a été interpellé dans la nuit du lundi au mardi à la suite d’un accident de la circulation survenu sur l’avenue Malick Sy, à la Médina. Placé en garde à vue au commissariat central de Dakar, il a été déféré hier au parquet et plus tard bénéficié d'un retour de parquet.



Les faits pour lesquels il a été arrêté se sont produits vers 4 h 40. Les éléments de la section accident du commissariat central ont été saisis par le commissariat de la Médina pour constater un accident impliquant un véhicule particulier de marque Volkswagen, immatriculé AA 687 W. Il était conduit par Assane Gueye, né en 1991 à Kaolack. Selon les premières informations recueillies par les enquêteurs, l’accident a fait une victime identifiée sous les initiales S. Barry, né en 2006 en Guinée. D’après les déclarations du conducteur, il revenait de son lieu de travail et s’est arrêté à proximité de son domicile pour permettre aux fidèles de terminer leur prière à la mosquée Suna Malick.



Il explique qu’au moment où il tentait de manœuvrer pour se garer, certaines personnes présentes sur les lieux lui auraient demandé de ne pas s’approcher de la barrière de la mosquée. C’est à ce moment, selon lui, qu’un individu se serait soudainement affalé au sol en affirmant avoir été heurté par son véhicule. La situation a rapidement dégénéré. Une foule s’est formée et certains individus ont tenté de s’en prendre au conducteur, pensant qu’il avait volontairement percuté des fidèles. Dans la confusion, le pare-brise du véhicule a été brisé et la sacoche du conducteur, contenant de l’argent, aurait été emportée.



La victime, pour sa part, ne souffrirait que de blessures légères, notamment des égratignures et un traumatisme à la cheville. Alertés, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers l’ont évacuée à l’hôpital Abass Ndao pour y recevoir des soins. Après constatation des faits par la section accident, Assane Gueye a été placé en garde à vue pour blessures involontaires par accident de la circulation et conduite sans permis de conduire. Militant politique réputé très actif et proche du Premier ministre, il devrait être déféré devant le procureur de la République dans la journée, selon des sources proches du parquet.









































dakaraposte avec Enquête