Activement recherchée par la police et faisant l'objet de plusieurs plaintes, la célèbre Ndèye Maguette Mboup, arrêtée à l'aéroport et, bizarrement... relâchée

C'est connu: une personne recherchée par la police est signalée dans le Fichier des Personnes Recherchées (FPR), permettant son arrestation aux contrôles aéroportuaires.

Les forces de défense et de sécurité utilisent des outils comme un logiciel (dont nous tairons délibérément le nom) pour identifier les suspects, notamment via des fiches ou des alertes pour des crimes internationaux, entre autres délits. Aussi, une vigilance accrue est maintenue contre la falsification de documents.



Pour ce qui concerne ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Ndèye Maguette Mboup" interceptée hier soir et bizarrement relâchée, il y'a de quoi se poser des questions.



D'abord, comment comprendre que cette frangine de l'édile de Kaolack , qui fait l'objet de plusieurs plaintes dont une pour... menace de mort, soit interceptée à l'aéroport de Dakar et aussitôt relâchée?



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, la menace de mort, constituant un délit puni par le Code pénal, sévèrement réprimé lorsqu'elle est sérieuse, réitérée ou matérialisée (écrit, image, vidéo) -alors que tel est le cas pour Mme Mboup-, elle entraîne, de fait, des peines d'emprisonnement et des amendes, notamment lorsqu'elle est liée à des tentatives d'intimidation ou des circonstances aggravantes.



Qui protège Ndèye Maguette Mboup? La question vaut son pesant d'or. Car, cela fait plus d'un mois, que les limiers de la Sureté Urbaine sont à ses trousses sur instruction du parquet de Dakar.



Pourtant recherchée, la dame qui jouait au chat et à la souris avec les policiers, a eu le culot de se présenter hier à l'aéroport pour voyager, agissant comme pour narguer la police. Quoi que mise aux arrêts suite à un contrôle de routine, elle a été vite libérée, nous revient-il, sur instruction du parquet de Dakar.



"En fait, une plainte simple ne bloque pas un passeport. Je veux dire par-là qu'une personne faisant l'objet d'une plainte n'est pas automatiquement interdite de voyage.Cependant, si le procureur a émis une interdiction de sortie du territoire (IST) dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit grave, le voyage est bloqué. La police ou le procureur peuvent autoriser le voyage si la personne présente des garanties de représentation (domicile fixe, emploi, caution). Pour ce qui concerne le cas Ndèye Maguette Mboup, je crois savoir qu'elle a présenté des garanties comme quoi elle répondra à la convocation aussitôt revenue de la Oumra" fait savoir une de nos sources. Non sans renchérir que dans pareil cas, les officiers de police judiciaire (OPJ) enquêtent et transmettent les éléments au procureur, qui décide de la poursuite ou de l'autorisation de déplacement.



Affaire à suivre...

