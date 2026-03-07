Dangote Cement cède 10 % de sa filiale sénégalaise à l’État

Dangote Cement a procédé au transfert de 10 % du capital de sa filiale sénégalaise au profit du gouvernement du Sénégal, consolidant ainsi la participation de l'État dans l'un des secteurs industriels stratégiques du pays. Présent au Sénégal depuis 2014, le groupe y exploite une cimenterie implantée à Pout, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, dotée d'une capacité de production annuelle d'environ 1,5 million de tonnes.



Cette cession intervient dans un contexte où les autorités sénégalaises cherchent à accroître leur présence dans les entreprises stratégiques et à bénéficier directement des performances des acteurs privés opérant sur le territoire. Pour Dangote Cement, il s'agit d'un partenariat qui permet de consolider ses activités dans le pays tout en alignant les intérêts avec ceux de l'État.



La filiale sénégalaise du groupe nigérian, déjà reconnue pour sa production et sa distribution de ciment à l'échelle locale, pourrait voir cette collaboration se traduire par une implication accrue de l'État dans les décisions stratégiques et dans le suivi des investissements. Les experts économiques soulignent que ce type d'opération permet aux gouvernements de sécuriser une part des bénéfices générés et de renforcer le contrôle sur des secteurs essentiels à l'économie nationale.





Rappelons que Dangote Cement est le plus grand producteur de ciment d'Afrique subsaharienne, avec des capacités de production qui s'étendaient à plus de 10 pays africains à travers le continent, et une capacité totale de production qui dépasse 50 millions de tonnes par an. Ses installations se trouvent notamment au Nigeria, pays d'origine où il possède plusieurs usines intégrées, mais aussi au Ghana, au Cameroun, en Éthiopie, en Tanzanie, en Zambie, au Congo, en Sierra Leone et en Afrique du Sud. Plus récemment, une usine a été lancée en Côte d'Ivoire, faisant de ce pays le onzième marché africain du groupe.



Fondé par l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, Dangote Cement est la principale filiale du Dangote Group, un conglomérat diversifié qui opère dans plusieurs secteurs, dont les matériaux de construction, l'agroalimentaire, l'énergie et la logistique.















































