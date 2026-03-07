SN HLM : BASSIROU KÉBÉ EFFECTUE UNE DERNIÈRE VISITE AUX 400 LOGEMENTS DE BAMBILOR AVANT SON DÉPART

Le Directeur général sortant de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM), Bassirou Kébé, a effectué sa dernière visite de terrain sur l’un des programmes phares de la société : les 400 logements HLM 1 de Bambilor. Cette descente a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de réaffirmer l’engagement de l’entreprise publique à répondre à la forte demande en logements accessibles.



Sur le site, le responsable de la SN HLM a pu constater les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet immobilier, considéré comme stratégique dans la politique de relance de la production de logements sociaux. Dans un contexte économique et opérationnel jugé exigeant, ce programme contribue significativement à la reprise des activités de construction de la société.



Selon les responsables, la réalisation des 400 logements de Bambilor permet à la SN HLM de retrouver des niveaux de production comparables à ceux de 2009, une année de référence dans l’histoire de la structure en matière de livraison de logements. Au-delà des chiffres, ce projet est également présenté comme le symbole d’une dynamique de relance, de résilience et d’ambition renouvelée au sein de la société, avec pour objectif d’offrir aux Sénégalais des logements décents, accessibles et durables.



Cette visite marque ainsi l’aboutissement d’une étape importante pour ce programme immobilier, mais également la dernière sortie de terrain de Bassirou Kébé à la tête de la SN HLM. Pour rappel, lors du Conseil des ministres du 18 février 2026, l’ingénieur des travaux publics Pape Abdourahmane Dabo a été nommé Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré, en remplacement de Bassirou Kébé.































Rts