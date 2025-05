Actuellement auditionné par la Division Spéciale de Cybersécurité, "Azoura" ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales

L'annonce est à l'actif du porte-parole national de PASTEF-Les Patriote. Selon l'avocat à la Cour (Me Tall), un dossier médical a été déposé au nom et pour le compte du Sieur Assane Guèye (auditionné pour des propos injurieux contre Macky Sall par les éléments de la Division Spéciale de Cybersécurité).



À en croire Me Tall, "Azoura" ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Qui plus, renchérit-il, son client trainerait un état de santé chancelant depuis ses déboires judiciaires (son emprisonnement connu de tous) sous l'ancien régime.



Dans la foulée, dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu "l'affaire Azoura", a appris qu'un certain Elhaj Ousseynou dit Kairé est également entendu par les policiers de la même brigade concernant des vidéos qu'on lui attribue.



Aux dernières nouvelles, Kairé "est également poursuivi pour injures. "