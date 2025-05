Le Hamas dit avoir libéré l'otage israélo-américain Edan Alexander

Le Hamas a annoncé lundi après-midi avoir libéré l'otage israélo-américain Edan Alexander et l'avoir remis à la Croix-Rouge.

Israël a confirmé qu'un otage avait bien été remis à la Croix-Rouge.





Le jeune homme 21 ans servait dans une unité militaire à la frontière de la bande de Gaza lorsqu'il a été pris en otage lors des attentats du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.



Le groupe islamiste a déclaré qu'il libérait Edan Alexander dans un geste de bonne volonté pour tenter de relancer les pourparlers visant à mettre fin à la guerre à Gaza, qui en est à son 19e mois.





Cette libération intervient après des discussions entre les États-Unis et le Hamas au Qatar et avant la tournée de Donald Trump dans la péninsule arabique.

Le président américain s'envole ce lundi pour l'Arabie saoudite, il doit également se rendre au Qatar et aux Émirats arables unis.