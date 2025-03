L'épouse du Premier ministre, Mme Sonko Anna Diamanka, à la Mecque pour accomplir la Oumra

L'image de Mme Sonko , qui accomplit les rituels de la Oumara, affole la toile.

Un moment important de son existence sur cet univers qui mérite d’être immortalisé.

Toute resplendissante, embellie de lunettes de soleil racées, portant son Ihram (l'habit au ton de lait recommandé pour la circonstance), Anna Diamanka Sonko semble finir son Tawaf . Qui, pour ceux qui l'ignorent, est l'un des rituels les plus faciles mais les plus importants de l'islam.

C'est un acte d'adoration et un rituel obligatoire pour les pèlerins qui ont l'intention d'accomplir le Hajj et la Omra. Parce qu'il s'agit d'un rituel sacré, il existe un certain nombre de duas et de conditions préalables associées au Tawaf.



Inutile d'être devin pour subodorer qu'elle a d'abord prié pour son illustre époux, notamment sa réussite aux manettes de l'ossature gouvernementale du Sénégal.



Pour rappel, une Oumra est un pèlerinage effectué par les musulmans vers la ville sainte de La Mecque, en Arabie saoudite. Contrairement au Hajj, qui est un pèlerinage obligatoire pour les musulmans qui en ont les moyens une fois dans leur vie, l’Oumra est un pèlerinage non obligatoire mais fortement recommandé. Il peut être accompli à n’importe quel moment de l’année, contrairement au Hajj qui se déroule à des dates spécifiques du calendrier islamique.

L’Oumra se compose de plusieurs rites et actes de dévotion. Le pèlerin commence par se purifier rituellement en effectuant les ablutions (wudhu). Il porte ensuite les vêtements spécifiques appelés ihram, qui consistent en deux pièces de tissu non cousues. L’ihram symbolise l’état de pureté et d’humilité. Une fois revêtu de l’ihram, le pèlerin se dirige vers la Kaaba, la maison d’Allah, située dans la Grande Mosquée de La Mecque. Il effectue alors le tawaf, qui consiste à faire sept circumambulations autour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, en récitant des prières spécifiques. Le tawaf est un acte d’adoration qui consiste a effectuer 7 tours autour de la Kaaba .

La Kaaba est considérée comme la Qibla, la direction vers laquelle les musulmans se tournent lors de leurs prières. Après le tawaf, le pèlerin se dirige vers les collines de Safa et Marwa et effectue le sa’i, qui consiste à marcher sept fois entre ces deux collines, rappelant ainsi les actions de Hajar, la femme d’Abraham, à la recherche d’eau pour son fils Ismaël. Une fois ces rites principaux accomplis, l’Oumra est considérée comme terminée.

Cependant, de nombreux pèlerins choisissent de prolonger leur séjour à La Mecque pour profiter de l’ambiance spirituelle, visiter les sites historiques et participer à des prières collectives.

L’Oumra est une expérience spirituelle profonde pour les musulmans, offrant l’opportunité de se rapprocher d’Allah, de renouveler sa foi et de chercher le pardon et la bénédiction divine. C’est un moment de recueillement, de méditation et de prière, où les pèlerins aspirent à une purification spirituelle et à une connexion plus étroite avec Le Créateur, Allah Azwajaal.