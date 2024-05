Aéroport international Blaise Diagne : Cheikh Bamba Dieye à l'écoute de la plateforme aeroportuaire

Le nouveau directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd S A) a démarré hier des visites de contact avec les acteurs de la plateforme aeroportuaire. Il s’est rendu hier à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Cheikh Bamba Dièye demande à cette structure étatique de l’accompagner dans sa mission.



Après avoir pris service la semaine dernière, le nouveau directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Cheikh Bamba Dièye est sur le terrain. Hier, il s’est rendu à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Face à Sidy Guèye, directeur général de Anacim, M. Dièye a souligné l’importance de la structure. Selon Cheikh Bamba Dièye, entre Aibd et Anacim, c’est le même projet, même objectif, et engagement à servir le Sénégal. Il a rappelé que Aibd est gestionnaire de plusieurs aéroports et aérodromes et dans ce cadre, elle a des obligations. «De ce point de vue, votre accompagnement est extrêmement important et source de sécurité et de sûreté pour Aibd et l’ensemble des usagers », a déclaré le patron de Aibd.



Il a salué la disponibilité de l’Anacim dans l’appui à Aibd. «Les inspections régulières, la mise à disposition d’experts chaque fois que nous en avons besoin, sont aussi des marques de votre grande disponibilité à être à côté de l’Aibd. Ensemble pour faire de l’écosystème aéroportuaire sénégalais, un espace de qualité », a lancé le directeur général de Aibd. Il a relevé que les deux structures sont dans l’obligation de rester dans le cadre réglementaire avec un souci de la rigueur qu’il entend imprimer dans sa mission. «Je compte sur vous pour permettre à Aibd d’être performant. Cela suppose des relations directes, sincères », a fait savoir Cheikh Bamba Dièye.



Selon lui, la bonne dynamique est qu’on soit dans le top qualité. Il se dit disponible et engagé pour avoir avec Anacim de grands chantiers à faire. Il a souligné que dans le cadre de la collaboration avec Anacim, Aibd entend respecter ses engagements de Aibd.



Prenant la parole, Sidy Guèye a souligné les bonnes dispositions de Anacim à travailler avec le nouveau directeur général de Aibd dans le cadre de ses projets. Il a fait savoir que Aibd est le maître d’œuvre du projet de stratégie de hub aérien. «Aibd est très stratégique. C’est dans ce cadre que Anacim a toujours travaillé avec Aibd. Ce qui nous a valu beaucoup de satisfaction », a confié M. Guèye.



Il dit espérer qu’avec la nomination de Cheikh Bamba Dièye,, la barre sera plus haute. Il lui assure de sa collaboration pour réussir à développer le transport aérien. Le directeur général de l’Anacim soutient que le seul souci en tant que régulateur, c’est d’améliorer la sécurité des passagers, des avions.













































































