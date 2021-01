Affaire Aissatou Seydi - Mamadou Diop : L'ex directrice de l'Iseg fixée sur son sort ce mercredi.

Déférée au hier, l'ex directrice de l'institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (ISEG) a obtenu un retour de parquet. Aissatou Seydi devra faire face ce mercredi au juge du 8e cabinet qui va l'édifier sur son sort.



Pour rappel, Mme Aissatou Seydi est poursuivie pour faux et usage de faux sur une villa sise à Sacré-Coeur 3 et pour détournement de fonds d'un montant de 400 millions de francs CFA.



Cependant, il faudra rappeler également que l'ex-directrice avait enclenché une procédure judiciaire devant le tribunal des référés qui lui avait accordé la propriété de la maison.