Affaire Aziz Dabala : Nabou Léye saisit la Cour d’appel pour obtenir sa libération

Placée sous mandat de dépôt le 24 décembre 2024 après la révocation de son contrôle judiciaire, Marème Léye, plus connue sous le pseudonyme de Nabou Léye, a interjeté appel pour tenter de recouvrer la liberté. Selon des sources , ses conseils ont officiellement attaqué l'ordonnance du juge d'instruction devant la Cour d'appel de Dakar.

La juridiction devrait statuer dans les prochains jours pour fixer le sort de la danseuse, actuellement incarcérée. « Nabou Léye a fait appel contre l'ordonnance du juge d'instruction. Cependant, la notification pour l'audience n'est pas encore disponible », a confié une source proche du dossier.

Pour rappel, Nabou Léye a été citée dans le cadre de l'instruction sur le double meurtre d'Aziz Dabala et de Waly Gano.





































































































