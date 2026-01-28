Tambacounda : 6 mois de prison ferme requis contre Lassana Kanté, coordonnateur de Taxawu Sénégal.

Le tribunal de grande instance de Tambacounda a été le théâtre d’un procès sous haute tension ce mercredi 28 janvier 2026. Lassana Kanté, coordonnateur régional de Taxawu Sénégal, comparaissait pour répondre de plusieurs chefs d'accusation : « offense à une personne exerçant une partie des prérogatives du chef de l'État » (visant le Premier ministre Ousmane Sonko), « discours contraire aux bonnes mœurs » et « diffusion de fausses nouvelles ».

L’audience, qui a débuté aux alentours de 11 heures, s’est tenue devant un public nombreux, marqué par la présence notable de Khalifa Sall et de partisans de l'ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba.

Dès l'ouverture, la défense — composée de Mes Ababacar Kamara, Amadou Lady Ba, Ndeye Fatou Sarr et El Mamadou Ndiaye — a soulevé des exceptions de nullité. Invoquant l'article 166 du code de procédure pénale et le règlement 5 de l'UEMOA, les avocats ont dénoncé un vice de forme : arrêté le 15 janvier, les faits n'auraient été notifiés au prévenu que le 17 janvier, avant une prolongation de garde à vue jusqu'au 19. Malgré ces arguments, le procureur Aliou Dia a rejeté ces exceptions, et le tribunal a décidé de les joindre au fond.

Le procureur a requis une peine d’emprisonnement d’un an, dont six mois ferme à l'encontre du responsable politique. Il a également demandé le retrait obligatoire de toutes les publications Facebook incriminées, aux frais du prévenu.

Les avocats de Lassana Kanté ont vigoureusement contesté l’analyse du Parquet, affirmant que l’intention d’offenser ou de diffuser de fausses nouvelles n’a jamais été démontrée. Invitant les juges à ne pas transformer l'audience en un « tribunal d'opinion politique », la défense a sollicité la relaxe pure et simple du prévenu, ou à titre subsidiaire, une application extrêmement bienveillante de la loi.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Le verdict est attendu pour le mercredi 4 février prochain.













































