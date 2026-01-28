Trump prévient qu'une "armada massive" se dirige vers l'Iran et appelle Téhéran à négocier

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'une "armada massive" se dirigeait vers l'Iran, avertissant Téhéran qu'il devrait négocier au milieu des menaces d'une éventuelle frappe militaire américaine sur le pays.



"Elle se déplace rapidement, avec beaucoup de puissance, d'enthousiasme et de détermination", a écrit M. Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, sans donner plus de détails sur sa mission.



"Espérons que l'Iran s'assiéra rapidement à la table des négociations et négociera un accord juste et équitable - pas d'armes nucléaires - qui soit bon pour toutes les parties", a-t-il ajouté.



Washington a dépêché le porte-avions USS Abraham Lincoln et plusieurs destroyers à missiles guidés dans la région, qui peuvent être utilisés pour lancer des attaques depuis la mer.





On ne sait pas encore ce que Donald Trump décidera de faire en matière de recours à la force, bien qu'il ait fixé deux lignes rouges : l'assassinat de manifestants pacifiques et l'éventuelle exécution massive de détenus.







Lundi, l'Iran a déclaré qu'il disposait d'une capacité « extraordinaire » pour se défendre et a averti que toute guerre déclenchée par les États-Unis pourrait embraser toute de la région. Teheran a ajouté que l'arrivée du porte-avions américain n'« ébranlerait pas la volonté de l'Iran ».







La vague de protestations en Iran, qui a éclaté le 28 décembre en raison de l'effondrement du rial et de l'augmentation du coût de la vie, aurait fait selon les ONG entre 6 000 et 30 000 morts, les autorités ayant lancé une répression sanglante des manifestations.



Mercredi, l'agence de presse Human Rights Activists News Agency, basée aux États-Unis, a déclaré qu'au moins 6 221 personnes avaient été tuées, dont 5 858 manifestants, 214 membres des forces affiliées au gouvernement, 100 enfants et 49 civils qui ne manifestaient pas. Plus de 42 300 personnes ont été arrêtées.



Le bilan reste impossible à vérifier et les médias publics iraniens restent la seule source d'information pour de nombreuses personnes, Téhéran ayant coupé l'accès à l'internet il y a trois semaines.



Le gouvernement iranien a établi un bilan bien inférieur à 3 117 morts, précisant que 2 427 d'entre eux étaient des civils et des membres des forces de sécurité, et qualifiant les autres de "terroristes".







Par le passé, les autorités iraniennes ont sous-estimé ou n'ont pas signalé les décès dus aux troubles. Alors que les manifestations ont été interrompues pendant des semaines après la répression, les informations qui sortent lentement d'Iran via les antennes satellites Starlink parviennent aux militants et aux médias qui tentent de faire le décompte des victimes.





Le nombre de morts dépasse celui de toutes les manifestations et de tous les troubles qui ont eu lieu en Iran depuis des décennies, et rappelle le chaos qui a entouré la révolution islamique de 1979.





Les Iraniens sont devenus furieux et anxieux au cours des semaines qui ont suivi, voyant des images de manifestants tués par balles et s'inquiétant de ce qui pourrait se passer ensuite, alors que l'économie du pays s'enfonce encore plus dans la crise.





"J'ai l'impression que ma génération n'a pas su donner une meilleure leçon aux plus jeunes", a déclaré Mohammad Heidari, 59 ans, professeur dans un lycée de Téhéran.



"Le résultat de décennies d'enseignement par mes collègues et moi-même a conduit à la mort de milliers de personnes, et peut-être à davantage de blessés et de prisonniers."