Affaire Balogun-FIFA(Coupe du monde 2026) : Donald Trump confirme avoir pesé pour réexaminer la suspension de l'attaquant : "J'ai parlé à Infantino"

Le fin mot de l'histoire est désormais connu. Ce lundi, Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la FIFA Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun, afin qu'il puisse participer au match contre la Belgique (8e de finale de la Coupe du monde 2026).



"Oui, j'ai parlé à Gianni (Infantino, le président de la FIFA). Tout ce que j'ai fait, c'est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute... Je ne savais même pas ce qu'était un carton rouge. Je ne lui ai pas dit quoi faire, je ne peux pas lui dire quoi faire, et je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris la décision, a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison Blanche. Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient "injustes" et a jugé "très douteux" l'arbitre ayant officié lors du match entre États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.



Un peu plus tôt, l'union belge de football et l'UEFA ont pointé le rôle de la FIFA dans ce dossier très polémique. "La ligne rouge a été franchie", a notamment écrit l'instance européenne.