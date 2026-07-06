Coup de filet de la DIC : 53 kg de chanvre indien saisis, deux trafiquants déférés au parquet

Tout est parti de l'exploitation d'un renseignement par les éléments de la DIC. Ces derniers ont interpellé le nommé A. Barry, de nationalité guinéenne, se présentant comme chauffeur de taxi-bagages domicilié au quartier Khar Yalla, dans la commune d'arrondissement de Grand-Yoff. Au moment de son interpellation, l'homme était en possession de 2 kg de chanvre indien de la variété « marron ».



Une perquisition qui fait basculer l'affaire



Conduit à son domicile aux fins de perquisition, A. Barry a vu son implication prendre une tout autre ampleur. Les enquêteurs y ont en effet découvert et saisi une quantité supplémentaire de 51 kg de blocs de chanvre indien, portant ainsi le total de la saisie à 53 kg.



Les aveux qui remontent la filière



Interrogé sur la provenance de cette importante quantité de drogue, le mis en cause a déclaré n'être que le receleur d'un dénommé M. Ndom, également domicilié à Khar Yalla. Interpellé, ce dernier a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il est allé plus loin dans ses déclarations en désignant comme fournisseur un ressortissant malien, actuellement introuvable.





Au terme de l'enquête, les deux suspects ont été déférés ce lundi devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette affaire illustre une nouvelle fois l'efficacité du travail de renseignement mené par la DIC dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi que sa détermination à remonter les filières jusqu'à leurs sources.























































































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