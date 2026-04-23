Affaire Djibril Dramé et cie : les aveux en cascade font tomber le Journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV , le scandale s’élargit

Un nouveau rebondissement secoue l’affaire tentaculaire pilotée par la Brigade de recherches de Keur Massar. D’après le quotidien Libération, un agent de la chaîne religieuse Malikia TV a été interpellé, portant à six le nombre de professionnels des médias impliqués dans ce dossier aux ramifications inquiétantes.



Une enquête aux multiples ramifications



Depuis février, les gendarmes de la Brigade de recherches mènent une vaste opération visant un réseau soupçonné d’activités graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre-nature avec transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Comme le soulignait déjà Libération, les six derniers suspects arrêtés entre Dakar et Saly avaient fait des aveux déterminants, ouvrant la voie à de nouvelles interpellations.



Souleymane Fatou Ndao dans le viseur



Dernier développement en date : l’arrestation de Souleymane Fatou Ndao, présenté comme agent de Malikia TV. Selon les informations du journal, il aurait été identifié à la suite des déclarations précises d’un présumé partenaire du chanteur Djibril Dramé, déjà au cœur de l’enquête.



Les aveux de ce dernier auraient permis aux enquêteurs de remonter toute une chaîne de relations, livrant les noms de plusieurs individus impliqués. C’est dans ce contexte que Souleymane Fatou Ndao aurait été « rattrapé » par ses relations intimes avec l’un des suspects.



Les médias éclaboussés



Avec cette nouvelle arrestation, le dossier prend une tournure encore plus sensible. Souleymane Fatou Ndao devient ainsi le sixième agent de média interpellé depuis le début de l’enquête, ce qui jette une lumière crue sur l’ampleur du réseau et ses ramifications dans différents milieux.



Une affaire loin de livrer tous ses secrets



Les enquêteurs, confortés par une série d’aveux jugés accablants, poursuivent leurs investigations. D’autres arrestations ne sont pas à exclure, tant le dossier semble vaste et complexe.



























































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