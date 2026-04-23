ONU : Macky SALL expose sa vision pour l’institution

En marge d’un dialogue public consacré à la succession du Secrétaire général des Nations Unies, l’ancien président sénégalais Macky SALL a présenté sa vision pour l’avenir de l’organisation, appelant à un renforcement du multilatéralisme et à une profonde réforme de l’ONU.



Dès l’entame de son intervention, il a salué l’initiative de la présidence de l’Assemblée générale ainsi que les autres candidats en lice, avant de dresser un constat préoccupant de la situation mondiale. Selon lui, les tensions géopolitiques, les conflits armés, les crises climatiques, les fragilités économiques et les défis migratoires ne constituent plus des crises isolées, mais traduisent un déséquilibre systémique global.



Dans ce contexte, Macky SALL a toutefois insisté sur les opportunités offertes par les avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle, qu’il considère comme un levier de transformation majeur, à condition qu’elle soit encadrée de manière responsable.



Au cœur de sa candidature, l’ancien chef d’État a mis en avant près de quarante années d’expérience au service de l’administration et de la gouvernance, estimant que ce parcours lui a permis de développer une culture du dialogue, de l’écoute et de la décision en environnement complexe.



S’il est élu, il a affirmé que sa priorité sera de restaurer la confiance entre les nations, aujourd’hui fragilisée, et de renforcer la cohésion internationale. Il s’est engagé à incarner un Secrétaire général impartial, capable de dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes et de bâtir des ponts entre les régions du monde, notamment entre le Nord et le Sud, ainsi qu’entre l’Est et l’Ouest.



Macky SALL a également mis l’accent sur le renforcement de la diplomatie préventive et des mécanismes d’alerte précoce, ainsi que sur une réflexion approfondie autour de l’efficacité des opérations de maintien de la paix. Il a rappelé que la protection des droits humains devait rester au cœur de l’action onusienne, en tant que principe universel et indivisible.



À l’approche de l’échéance de l’Agenda 2030, il a appelé à une accélération de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, alertant sur la montée de l’endettement dans de nombreux pays et sur l’aggravation des inégalités, particulièrement au détriment des jeunes et des femmes.



Sur le plan économique, il a plaidé pour une refonte du financement du développement, fondée sur le partenariat, l’investissement et le commerce, ainsi que sur un meilleur accès au crédit pour les pays en développement, estimant que ces leviers sont essentiels pour générer une croissance inclusive et des emplois durables.



Concernant le fonctionnement interne de l’ONU, Macky SALL a appelé à des réformes structurelles profondes, articulées autour de la rationalisation, de la simplification et de l’optimisation. Il a également souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes agences onusiennes afin d’éviter les doublons et d’améliorer l’impact des actions sur le terrain.



Il a également réaffirmé son soutien à une réforme du Conseil de sécurité, fondée sur un consensus entre les États membres, afin d’en renforcer la légitimité et l’efficacité.

















































Walf