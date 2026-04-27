Affaire Djiby Dramé : 80 arrestations, un réseau sulfureux éclabousse même les forces de l’ordre

L’affaire prend une ampleur vertigineuse. Ce qui n’était au départ qu’une enquête ciblée s’est transformé en véritable dossier tentaculaire aux ramifications inquiétantes. Selon les révélations du quotidien Libération, la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a franchi un cap spectaculaire avec 80 personnes interpellées dans une enquête mêlant criminalité organisée, dérives sexuelles graves et trafic de stupéfiants.



Une enquête aux multiples chefs d’accusation



Depuis février, les gendarmes de Keur Massar mènent une traque méthodique contre un réseau présumé structuré autour de Djibril Dramé, alias Djiby Dramé. Les charges sont lourdes : association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida, rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Une combinaison explosive qui illustre, selon Libération, la complexité et la gravité de cette affaire hors norme.



Arrestations en cascade : le filet se resserre



Le dernier rebondissement remonte à ce week-end, avec trois nouvelles arrestations qui viennent s’ajouter à une longue liste déjà bien fournie. Ces interpellations font suite aux aveux de plusieurs partenaires présumés de Djibril Dramé, qui auraient cité de nouveaux noms impliqués dans ce réseau.



Quelques jours plus tôt, un certain Adama Dieng avait été intercepté au poste frontalier de Rosso avant d’être transféré à Dakar. Une arrestation jugée stratégique par les enquêteurs.



Quand les forces de l’ordre tombent à leur tour



Mais ce qui choque le plus dans cette affaire, c’est l’implication de membres des forces de sécurité. Parmi les personnes récemment arrêtées figure un gendarme auxiliaire, un fait qui jette une ombre sur l’institution.



Il s’agit du deuxième homme en uniforme cité dans ce dossier. Le premier, un agent de la police de la circulation, avait déjà été placé sous mandat de dépôt. Une situation qui alimente les inquiétudes sur l’étendue réelle du réseau et ses connexions internes.

































































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