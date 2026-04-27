SONKO-Mame Mbaye NIANG : la bataille judiciaire fait rage à la Cour suprême

L’affaire qui oppose l’ancien ministre à l’actuel Premier ministre part d’une condamnation pour diffamation de SONKO en mars 2023, confirmée en appel et par la Cour suprême. Mais en décembre 2025, le Premier ministre dépose une demande en révision devant la Cour suprême, invoquant un rapport de l’Inspection générale des finances qu’il affirme avoir découvert après son entrée en fonction. Ce rapport, selon lui, prouverait les faits et justifierait donc son accusation.



Le procureur général près la Cour suprême a sollicité la révision de la condamnation définitive d’Ousmane SONKO, indique le journal, Le Quotidien. Qui ajoute que les avocats de Mame Mbaye NIANG ripostent en dénonçant un simple pré-rapport jamais finalisé. Selon le journal, l’ancien ministre, après le dépôt de mémoire par les avocats d’Ousmane SONKO, a lui aussi mis ses arguments contre la révision du procès sur la table.



Qualifiant la procédure de révision de « non-conforme », ses avocats dénoncent un rapport qu’ils jugent non seulement orienté, mais purement et simplement fabriqué. Le journal révèle que dans son mémoire déposé, ses avocats demandent à la Cour suprême de déclarer la requête du chef du gouvernement irrecevable. À les en croire, « la révision d’une décision pénale définitive ne peut se fonder sur un document administratif validé 6 ans après les faits ».



Il a déposé une plainte pénale pour faux, usage de faux, association de malfaiteurs et tentative d’escroquerie à jugement, visant Ousmane SONKO, la ministre de la Justice Yassine FALL, et le ministre des Finances Cheikh DIBA. Il accuse SONKO d’avoir fait pression sur Cheikh DIBA pour valider artificiellement ce pré-rapport, et Yassine FALL de l’avoir utilisé pour enclencher la révision. Par ailleurs, Mame MBAYE a aussi déposé une autre plainte pour insolvabilité frauduleuse, estimant que SONKO a transféré un bien immobilier à sa famille pour échapper au paiement des 200 millions de dommages et intérêts.









































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