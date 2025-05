Affaire FOPICA (suite et pas fin)- Révélations sur l'appui doré à l’ex-femme de Doro (Clara)

Autant la nommer d’emblée. La splendide Clara, une des anciennes épouses de l’homme d’affaires Pape Doro Gaye, a reçu une subvention de l’ordre de 50 millions de FCA. Cinquante millions de francs !!! Vous n’avez pas la berlue ?

Cette rondelette somme était censée servir à mettre en forme le projet du film intitulé « Le pourquoi du comment ».

Evidemment, une question s’impose : comment, dans un pays comme le Sénégal, où tous les jours de la semaine l’on entend de braves acteurs du vaste monde de la Culture se plaindre d’être « oubliés » ou mal accompagnés par l’Etat, comment se fait-il que dans un pays pareil l’on puisse accorder un financement aussi astronomique à une femme, pour mettre en forme un projet de film porté par une maison de production à laquelle personne ne connait un exploit filmographique ?



Comment prouver la pertinence d’une telle astronomique subvention si le projet audiovisuel en question est porté par une femme du showbiz dont les seuls faits d’armes consistent à se mêler de beaucoup trop de choses, et souvent pas des plus diplomatiquement correctes. ?

Pour dire le moins. Evidemment, si nous nous autorisons à poser autant troublantes questions c’est parce qu’au regard des preuves accablantes que nous détenons à ce sujet, nous avons l’intime conviction qu’il y a anguille sous roche.

Comme nous l’avions soutenu dernièrement dans l’article consacré à ce carnage dans le monde du Cinéma et de l’Audiovisuel, le FOPICA a été une sorte d’éléphant bien gras abattu dans un espace de non-droit et livré à la boulimie d’étranges chasseurs de primes.



Pour en revenir à Clara, il y a fort à parier que si elle a pu capter une aussi grosse manne, son ex époux y a été certainement pour quelque chose. N’oublions pas que celui-ci (Pape Doro Gaye, pour ne pas le nommer) a entretenu une proximité particulièrement avantageuse avec l’ancien couple présidentiel.

Une posture privilégiée qui lui vaut d’ailleurs les dramatiques ennuis judiciaires et qui l’ont amené finalement à prendre le chemin de l’exil. Jusqu’à quel niveau "PDG " - comme on le surnomme- aurait-il joué les facilitateurs pour permettre à son ex épouse de capter autant de fonds, au nez et à la barbe de braves créateurs de contenus cinématographiques et audiovisuels, qui, depuis des décennies, sont là en train de trinquer grave ?

En tout cas, si jamais la machine judiciaire se mettait en branle pour y voir clair, nous voyons mal comment la belle dame et les généreux ordonnateurs du FOPICA pourraient justifier la légalité d’une telle subvention.

De toute façon, il faut que tout le monde se le tienne pour dit : la dilapidation que la permissivité du régime sortant a rendue possible est un vaste empire que Dame Justice ne parcourra pas intégralement de sitôt. Car ce qui est en train de se révéler et de se découvrir au compte-gouttes n’est que la face visible de l’iceberg.



Les gouffres occasionnés sont profonds, très profonds, et il y a encore dans la nature quantité de « creuseurs » de classe exceptionnelle dont le redoutable soleil de la Vérité n’a pas encore révélé l’action maléfique sur nos finances.

Nous vous invitons donc à compter totalement sur notre pugnacité d’investigateurs pour descendre dans les caniveaux de l’empire de la dilapidation et en remonter chaque fois avec des scoops frais et dorés, des réponses tangibles aux mille « pourquoi du comment », conformément à la ligne journalistique qu’on s’est choisie.







