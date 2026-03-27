Affaire Mame Dior : deux actrices déférées, trois suspectes en fuite

L’affaire, révélée par Seneweb, secoue le milieu du showbiz sénégalais. Ce dossier de vol, impliquant cinq personnes, a déjà conduit à l’interpellation de deux figures du petit écran : Bigué Diop, alias Mame Dior dans Bété-Bété, et Déguène Ndiaye, de Mensonges entre copines. Toutes deux ont été déférées jeudi devant le parquet de Pikine-Guédiawaye.



Selon L’Observateur, dans son édition de ce vendredi 27 mars, trois autres suspectes sont activement recherchées par la gendarmerie de la Zone Franche.



Tout commence en décembre 2025 au Maroc, lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Si le sacre du Sénégal a offert une parenthèse euphorique à ce groupe de supportrices, le retour à Dakar a rapidement tourné au règlement de comptes. Des échanges dans un groupe WhatsApp privé ont mis le feu aux poudres : Bigué Diop y aurait qualifié Fatima Goumbala, établie au Canada, de « fille facile ». En riposte, cette dernière accuse l’actrice de lui avoir dérobé une importante somme d’argent durant leur séjour commun, ouvrant ainsi un double front judiciaire mêlant plaintes pour diffamation et pour vol.



L’affaire a pris un tournant décisif lorsque Bigué Diop a reconnu avoir soustrait 500 000 FCFA dans la chambre de sa compagne de voyage. Si le sort des deux actrices est désormais entre les mains du procureur Saliou Dicko, la gendarmerie poursuit ses investigations pour retrouver les trois autres femmes impliquées.





































































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