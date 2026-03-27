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Visite historique du pape Léon XIV à Monaco

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 27 Mars 2026 à 14:05 modifié le Vendredi 27 Mars 2026 - 15:05

Le Pape sera dans la Principauté de Monaco samedi pour une visite symbolique qui marque le retour d'un Pontife après presque cinq siècles.


Visite historique du pape Léon XIV à Monaco
Le pape Léon XIV se rendra dans la Principauté de Monaco samedi, devenant ainsi le premier pontife depuis près de cinq siècles à visiter l'enclave méditerranéenne.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que cette visite offrirait au pape américain sa première véritable occasion de s'adresser à l'ensemble de l'Europe.

Monaco est également l'un des rares pays européens où le catholicisme est la religion d'État. Le prince Albert II de Monaco a récemment rejeté une proposition visant à légaliser l'avortement, citant le rôle important du catholicisme dans la société monégasque.

Cette décision était largement symbolique, puisque l 'avortement est un droit constitutionnel en France, pays qui entoure la principauté côtière de seulement 2,2 kilomètres carrés.


Matteo Bruni a déclaré que la "défense de la vie" serait l'un des thèmes de la visite d'une journée de Léon XIV, samedi. Le porte-parole a toutefois souligné que la vision du pontife s'inscrivait dans un contexte plus large de défense de toute vie, même dans un contexte de guerres et de conflits.

La visite comprend une rencontre privée au palais avec Albert et la princesse Charlène de Monaco, une rencontre avec la communauté catholique dans la cathédrale et une messe dans le stade.

Albert avait rencontré Léon XIV au Vatican le 17 janvier et l'avait invité à visiter la principauté.

Le voyage a pris forme rapidement et a soulevé des questions sur le choix de Monaco, une monarchie héréditaire et constitutionnelle, comme première étape européenne. Le pape François a souvent visité des petits pays, mais le faste de la principauté l'aurait probablement rebuté.

"Il est inévitable de se poser des questions", a admis l'abbé Christian Venard, porte-parole du diocèse de Monaco. "Est-ce vraiment le bon endroit pour un pape de se rendre dans une principauté connue - de manière un peu caricaturale - comme le paradis des milliardaires, même si cela fait partie de la réalité monégasque ? Je pense que cela reflète une certaine liberté intérieure du pape", a-t-il déclaré.

Il n'y a pas eu de visite d'un pape à Monaco depuis 488 ans, depuis l'époque du pape Paul III en 1538. Avec environ 38 000 habitants, Monaco est largement catholique et très international : seul un cinquième des résidents sont des citoyens de la principauté.



Un voyage court mais symbolique


Le pape Léon restera à Monaco un peu moins de neuf heures et, compte tenu de la proximité, il pourra se rendre au Vatican et en revenir en hélicoptère. Mais cette visite revêt une importance symbolique, car elle représente une rencontre entre les dirigeants des deux plus petits États du monde pour discuter de certaines des questions mondiales les plus importantes.

Alors que la guerre russe en Ukraine se poursuit et que le conflit israélo-américain en Iran prend de l'ampleur, Léon XVI devrait réitérer son appel à la paix et au dialogue.

"La principauté encourage le dialogue et la médiation, agissant comme un laboratoire pour la paix, l'amitié sociale et l'utilisation responsable de l'influence et de la richesse", a déclaré Matteo Bruni.



Il s'agit du soutien financier de Monaco à des initiatives en faveur des chrétiens du Moyen-Orient, y compris la participation à la Fondation Aliph, qui œuvre notamment à la reconstruction et à la restauration d'églises et d'autres sites d'importance culturelle endommagés ou détruits par les conflits.

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