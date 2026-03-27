Nécrologie- Rappel à Dieu de la Présidente nationale de l’Association des Veuves et Épouses de Militaires Invalides, Codou Kane

La Présidente nationale de l’Association des Veuves et Épouses de Militaires Invalides, Codou Kane, est décédée ce matin des suites d’une maladie.



Figure pionnière dans la défense et la prise en charge des veuves et épouses de militaires invalides, elle s’était engagée de longue date pour l’amélioration des conditions de vie de cette couche sociale.

Codou Kane était elle-même veuve depuis 1988, à la suite du décès de son époux militaire survenu en Casamance.

Dans un témoignage émouvant, la Présidente du GIE des veuves salue la mémoire d’une femme brave, qui s’est battue seule depuis la perte de son époux pour assurer la prise en charge de ses deux filles". Elle la décrit comme "une femme modèle, une véritable battante".



Dakarposte présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des veuves et épouses de militaires invalides.











































source FDS