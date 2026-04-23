Affaire Moussa Bocar Thiam : Orabank et une mystérieuse entrepreneure face aux juges de la Haute Cour

Malgré la non-comparution de l’ancien ministre Me Moussa Bocar Thiam, l’enquête ouverte sur le Parc des technologies numériques du Sénégal (PTN) avance à grands pas devant la Haute Cour de justice. La commission d’instruction, présidée par Abdoulaye Ba et composée de quatre autres magistrats, poursuit ses investigations. Entre soupçons de marchés sans appel d’offres et décaissements controversés de plus de 2 milliards de FCFA, de nouveaux acteurs clés, dont des responsables bancaires et une entrepreneure, ont été entendus.



Selon des informations de Seneweb, il s’agit des responsables d’Orabank qui ont été auditionnés lundi dernier. Les partenaires marocains avaient, en effet, viré les financements destinés au projet dans cette banque.

Toujours selon nos sources, la dame Aminata Samaké, propriétaire des sociétés Romou SASU et Sortracorp SAS, a été auditionnée hier, mercredi.



Des éléments du dossier révèlent que Me Moussa Bocar Thiam l’avait directement contactée, sans appel d’offres, pour lui confier le marché des travaux de voirie. Un montant de plus de 2 milliards de FCFA a ainsi été versé, alors que les estimations de l’Ageroute s’élevaient à environ 800 millions de FCFA. Mieux, sur instruction du ministre, l’ancienne DAGE a remis le chèque au coursier qui l’a donné à l’entrepreneure Aminata Samaké. À sa suite, son coursier a également été entendu par la commission d’instruction.

Plusieurs zones d’ombre subsistent dans cette affaire. Comment les fonds ont-ils été décaissés ? Qui a effectivement endossé le chèque ? Autant de questions auxquelles la commission d’instruction tente de répondre, ce qui explique notamment l’audition, hier mercredi, du responsable financier du PTN.



Pour rappel, le président Ba et son équipe avaient interrogé, le 8 avril dernier, l’ancienne directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère ainsi que le directeur du PTN.

Selon nos informations, des responsables d’une banque de la place seront convoqués par la commission d’instruction

























































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