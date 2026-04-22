Affaire PRODAC : le juge ordonne la libération de Mamina DAFFÉ, le parquet financier fait appel

Un nouveau rebondissement secoue le dossier du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). L’ancien coordonnateur du programme, Mamina DAFFÉ, incarcéré depuis novembre 2024 à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, a obtenu une liberté provisoire pour raison médicale, accordée par le juge d’instruction sur la base des conclusions d’une expertise médicale indépendante.



Cependant, selon Libération, le parquet financier, farouchement opposé à cette mesure, a immédiatement interjeté appel. En attendant l’arbitrage de la Chambre d’accusation financière, Mamina DAFFÉ reste en prison. Il est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, de faux et usage de faux en écritures privées de banque, ainsi que de blanchiment de capitaux, des chefs de poursuite qu’il conteste vivement.





A noter que Ibrahima CISSÉ, gérant de la société Tida, et d’autres anciens responsables du programme agricole, dont l’ex-ministre de la Jeunesse Pape Malick NDOUR, ont été inculpés. Cependant, ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire avec port d’un bracelet électronique.











































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