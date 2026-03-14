Affaire Pape Cheikh DIALLO : un ressortissant camerounais interpellé à Keur Massar

L’étau semble se resserrer autour de l’animateur Pape Cheikh DIALLO poursuivi d’actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar viennent de procéder à une nouvelle interpellation. Selon Source A, un ressortissant camerounais a été arrêté jeudi soir dans le cadre de cette enquête.



L’homme, identifié sous les initiales Stéphane N. G. E. N., est présenté par les enquêteurs comme étant un contact direct de Pape Cheikh DIALLO. Si pour l’heure la nature exacte de ses liens avec l’animateur et le rôle qu’il aurait pu jouer dans les faits reprochés à ce dernier restent flous, son interpellation suggère que les investigations s’orientent désormais vers d’éventuelles ramifications au-delà des frontières sénégalaises.



Placé en garde à vue dans les locaux de la brigade, le ressortissant camerounais va etre déféré au parquet de Pikine Guédiawaye ce lundi.







































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