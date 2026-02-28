Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- Encore trois interpellations dont un mis en cause déféré !

Ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Pape Cheikh Diallo , qui secoue le Sénégal depuis début février 2026, portant sur des accusations graves incluant des actes contre nature, l’association de malfaiteurs et la transmission volontaire du VIH, etc…, avance .



Concernant cet esclandre, impliquant plusieurs personnes, notamment des anonymes et célébrités, le juge d’instruction a, pourrait-on dire, intensifié les mesures judiciaires en ordonnant l’arrestation de tous les profils identifiés comme étant liés à ce dossier.



Aux dernières nouvelles, un individu, répondant au nom de Serigne Niang, tombé dans la nasse des pandores de la brigade de Keur Massar, a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye.



Dans la foulée, deux autres personnes ont été alpagués ce vendredi.



Cela coule de source que cet esclandre est loin de connaitre son épilogue.



Nous y reviendrons amplement !