Deux morts dont un…Sénégalais, enquête ouverte pour “homicide involontaire”: ce que l’on sait sur le déraillement d’un tramway survenu à Milan

Rédigé par Dakarposte le Samedi 28 Février 2026 à 00:31 modifié le Samedi 28 Février 2026 - 01:32

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble ce vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, tuant deux personnes et en blessant au moins 48 autres. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte.


Un accident dramatique dans la capitale de la Lombardie. Un tramway a déraillé et percuté violemment un immeuble ce vendredi 27 février à Milan, dans le nord de l'Italie.

Le tramway, en provenance de la Piazza della Repubblica dans la ville, a foncé dans l'angle d'un bâtiment, en fin de journée, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés.

• Un virage pris trop vite par le tramway

Sur plusieurs vidéos diffusées par les médias italiens ainsi que les pompiers, le tramway 9, en direction de la Piazza Oberdan, a déraillé puis percuté lors d'un virage très serré un bâtiment, aux alentours de 16 heures.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique. Long de 25 mètres, le véhicule se compose de trois voitures avec 66 places assises, indique le quotidien italien Corriere Della Sera.

Sur les images de l'accident, on peut voir que l'impact entre le tramway et le mur du bâtiment est très impressionnant. Le véhicule a mis "hors service le feu de signalisation et a brisé la vitrine d'un restaurant" lorsqu'il s'est enfoncé dans le mur, rapporte aussi le quotidien. Plusieurs personnes se sont rapidement écartées des lieux.

"J'ai cru que c'était un tremblement de terre. J'étais assis et je suis tombé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible", a raconté un passager auprès du quotidien italien.

"On a entendu un bruit en bas, puis le tram a déraillé et on a tous été projetés dans tous les sens", a de son côté rapporté une personne qui était dans le tramway.

• Au moins deux morts et plusieurs blessés

Le bilan humain est lourd. Après le déraillement du tramway 9, au moins deux morts (dont un Sénégalais, âgé de 56 ans) et 48 blessés ont été recensés selon le dernier bilan rapporté par la Corrierre Della Sera. Les pompiers ont enveloppé les passagers choqués dans des couvertures de survie tandis que les ambulances ont transporté les blessés les plus graves à l'hôpital.

L'une des victimes a été fauchée par le tram lorsqu'il a déraillé et la seconde était un passager, a déclaré aux journalistes sur place le maire de la ville, Giuseppe Sala. Il s'agit d'un homme italien âgé de 59 ans, Ferdinando Favia, et d'un homme immigré originaire du Sénégal et âgé de 58 ans, Abdou Karim Touré.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. Selon le quotidien italien, l’Agence régionale de gestion des urgences a indiqué que trois véhicules médicaux, un véhicule paramédical, 13 ambulances et deux véhicules de coordination des secours ont été dépêchés sur les lieux.

• Une enquête ouverte pour "homicide involontaire"

À la suite de cet accident, une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte. Interrogé par les enquêteurs, le conducteur, qui a survécu, a déclaré avoir eu un malaise:  "je me suis senti mal".

Des témoins ont déclaré aux médias que le tramway roulait vite. Mais il n'était pas possible de déterminer dans l'immédiat s'il dépassait la limite de vitesse de 50 km/h pour les trams.

Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que le conducteur n'a pas actionné un aiguillage, selon les médias. Le conducteur avait également dépassé le terminus de la ligne avant l'accident, ont indiqué ces mêmes sources.

"Il ne semble pas que ce soit un problème technique, mais que ce soit lié au conducteur", a ajouté le maire.

• Giorgia Meloni exprime "ses plus sincères condoléances"

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé sur X "ses plus sincères condoléances". "Je tiens également à exprimer ma solidarité envers la ville de Milan et à souhaiter de tout cœur un prompt et complet rétablissement aux blessés", a-t-elle ajouté.

De son côté, Guido Bertolaso, conseiller aux affaires sociales de Lombardie, a tenu à remercier "les équipes de secours qui sont intervenues rapidement pour porter assistance aux victimes".

"ATM est profondément choquée par le grave accident survenu cet après-midi sur le Viale Vittorio Veneto à Milan", a a réagi la société de transport dans un communiqué.

