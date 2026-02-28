Construction d’un poste de contrôle mauritanien à proximité de Goxu Mbathie (Saint-Louis)- Le gouverneur, Hassane Sall, dément toute incursion territoriale

Le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a officiellement démenti toute incursion territoriale.



Afin que nul n’en ignore, Solo Médias Groupe, publie in extenso le communiqué qui porte l’estampille du gouverneur de Saint-Louis.



Pour la gouverne de ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, la situation concernant le projet de construction d’un poste de contrôle mauritanien à proximité du quartier de Goxu Mbathie (Saint-Louis) ne cesse de susciter de vives tensions.



Les habitants de Goxu Mbathie et de la Langue de Barbarie se sont opposés au projet, craignant une empiètement sur le territoire Sénégalais. Des vidéos virales ont relayé ces inquiétudes, provoquant une vive polémique à Saint-Louis.



Selon les autorités, après vérification auprès des services techniques, le nouveau poste de contrôle est situé exclusivement sur le territoire mauritanien.



La zone de Goxu Mbathie est particulièrement sensible en raison de sa proximité immédiate avec la frontière mauritanienne, qui n’est parfois matérialisée que par de simples bornes ou des limites naturelles comme le fleuve Sénégal.