Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- L’enquête révèle des ramifications étrangères, Interpol saisi

Suite à l’exploitation de leurs téléphones , les pandores de la brigade de Keur Massar, en charge de l’enquête, ont, effectivement, découvert des connexions entre l’animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé, le banquier Doudou Lamine Dieng et pas moins de huit contacts .



Il s’agit de coordonnées téléphoniques de trois Européens et de numéros d’appels de cinq Sénégalais. Suffisant pour faire croire aux enquêteurs que le groupe de gays a des « link » en dehors du pays.

Les réquisitions adressées aux opérateurs n’ont pas permis d’identifier les numéros des Sénégalais. C’est un obstacle fréquent dans les enquêtes, souvent lié à l’utilisation de pseudonymes ou de fausses identités lors de l’achat des cartes SIM.



Dans la foulée, aux fins d’identifier les autres numéros étrangers, les autorités judiciaires doivent souvent passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale(commission rogatoire internationale). Ce qui a été fait.



En effet, des informations fiables en notre possession, il ressort que les pandores de Keur Massar ont recouru à Interpol (Organisation internationale de police criminelle – OIPC) . Qui est la plus grande organisation de coopération policière internationale au monde, fondée en 1923 et basée à Lyon (France). Elle regroupe 196 pays membres pour faciliter l’échange de renseignements, sécuriser les données et soutenir la lutte contre la criminalité transnationale.



Interpol, facilite la coopération policière mondiale, aide les polices nationales à prévenir et lutter contre la criminalité (terrorisme, cybercriminalité, crime organisé…).

Elle relie les polices via un système de communication sécurisé et gère des bases de données criminelles (empreintes, ADN, personnes recherchées).

Interpol utilise, nous revient-il, ses Notices Rouges pour localiser et arrêter les fugitifs identifiés grâce aux contacts et messages extraits des téléphones.

Les pays membres peuvent également demander des notices bleues pour recueillir des informations sur l’identité ou les activités de personnes d’intérêt dans d’autres juridictions.



Interpol ne mène pas d’enquêtes directes sur le terrain mais agit comme une interface. Chaque pays membre possède un Bureau Central National qui fait le lien entre les polices locales et la coopération internationale.



Les enquêteurs utilisent un réseau sécurisé aux fins d’échanger des informations sensibles en temps réel avec leurs homologues étrangers. C’est par ce canal que sont transmises les demandes d’identification de titulaires de lignes téléphoniques situées hors des frontières nationales.

Interpol gère des bases de données contenant des antécédents judiciaires et des informations sur des personnes faisant l’objet de demandes de coopération.

L’organisation propose un soutien à l’analyse pour identifier des schémas de communication complexes au sein de réseaux criminels transnationaux.

En somme, cette affaire d’homos est loin de connaitre son épilogue.



Mamadou Ndiaye