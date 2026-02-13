Cambriolage en série à Bel-Air- Comment la SU a neutralisé le gang de cambrioleurs

C’est le genre de fait divers qui semble tout droit sorti d’un film de braquage. Ce type d’arrestations marque souvent la fin d’une longue enquête minutieuse, car s’attaquer à des professionnels demande une coordination immense de la part des forces de l’ordre. Un coup de maitre qui porte l’estampille du commissaire Ismaila Goudiaby.



Des informations fiables en notre possession, il ressort qu’au cours de leurs forfaits, les cambrioleurs étaient constamment munis d’armes, notamment à feu, coupes-coupes, arrache-clou, cisailles etc…



Avec comme point de mire Bel-Air, ils ciblaient souvent les entreprises, notamment les multiservices. Et, pendant plusieurs mois, ils opéraient nuitamment et semblaient insaisissables. Mais, comme toute a une fin, les limiers de la Sureté Urbaine ont réussi à faire tomber le gang.



Une prouesse à l’actif du commissaire Ismaila Goudiaby, lequel s’est de tout temps, illustré par son professionnalisme et sa capacité à traquer le grand banditisme.



En effet, il réussi à mettre hors d’état de nuire le gang de cambrioleurs.



Informé par son collègue du commissariat de Bel-Air, le patron des enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar s’est penché sur leur modus operandi , non sans passer au peigne fin leur arsenal souvent abandonné après leur forfait.



On ne sait trop comment, le commissaire Goudiaby, qui a blanchi sous le harnais, réussit à mettre hors d’état de nuire A. S. D.surnommé “Rasta”, qui a vu le jour en Guinée, se disant docker , habitant en banlieue dakaroise précisément Boune.



“Cuisiné” (auditionné), il refuse systématiquement de reconnaitre les faits. N’en démordant pas, les enquêteurs de la SU, exploitent son téléphone portable qui a fini par donner accès aux échanges directs avec les autres membres du gang, notamment leurs transactions.



C’est ainsi que les individus suivant sont tombés, one by one, dans la souricière des enquêteurs de la Sureté Urbaine.



M. F., chauffeur et domicilié à Grand Dakar,



A. B., docker et domicilié à Thiaroye



M. A. B. mécanicien et domicilié à Dalifort



A. O. B., conducteur de moto et domicilié à Thiaroye Azur.



Auditionnés, ils ont avoué avant de dénoncer d’autres personnes, coéquipiers dans leurs activités délictuels .



La procédure enclenchée se poursuit donc.



En garde à vue, ils seront déférés dans les prochaines heures pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec violences effraction escalade et usage d’armes à feu et de moyen roulant.

